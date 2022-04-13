النزاهة: استرداد أكثر من ثلاثة مليارات دينار من شركة نفطية اجنبية في واسط

دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد لـ السومرية نيوز إلى "وجود مُخالفاتٍ منسوبةٍ إلى شركة نفط الوسط – حقل الأحدب النفطي، بخصوص تأجير وتشغيل مضخَّاتٍ غاطسةٍ"، مُوضحةً "عدم استيفاء مبالغ غراماتٍ مستحقة الدفع من قبل الجانب الصينيِّ المُشغِّـل للحقل لغاية اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة من قبل مكتب تحقيق واسط التابع للهيئة".وأضافت الدائرة إنه "بناءً على الإجراءات المُتَّخذة من قبل هيئة النزاهة في الدعوى الجزائيَّة، وما سبقها من إجراءاتٍ في مرحلة الإخبار، قامت شركة نفط الوسط باستقطاع مبالغ الغرامات من المشغل الصيني لحقل الأحدب"، لافتةً إلى أنَّ "مجموع المبالغ المُستردَّة إلى خزينة الدولة بلغ (3,558,000,000) مليارات دينارٍ".