أصحاب المحطات الأهلية يحملون وزارة النفط مسؤولية أزمة الوقود: غير مهنيين ومتسلطين

وبحسب فيديو ورد للسومرية نيوز، فقد أكد أصحاب المحطات الأهلية أن "قسما من المتنفذين غير المهنيين في وزارة النفط يجهزون المحطات الأهلية بالنقص ألف لتر في السيارة الواحدة ويحاولون تحميل المحطات هذه المسؤولية، مؤكدين ان البنزين الذي تزودهم به وزارة النفط "مخبوط" وغير جيد ونوعيته رديئة".وأضافوا أصحاب المحطات الأهلية، "لا نقدر على الأستمرار بالعمل مع أشخاص متسلطين داخل وزارة النفط يسعون للصعود على اكتاف المواطنين المساكين"، محملين الوزارة مسؤولية الأزمة التي تشهدها أغلب محطات العاصمة".