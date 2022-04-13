من هي الشابة "ريم" التي أحزنت العراقيين برحيلها؟ (صور)

وتداولت رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا لها تعبيرا عن حزنهم لرحيلها هي في عمر الشباب.درست الطالبة ريم في كلية الطب - جامعة بغداد في المرحلة السادسة.ريم أكملت المرحلة الإعدادية في ثانوية القديس توما الأهلية للبنات في بغداد، وتخرجت بالمرتبة الأولى على محافظة بغداد والثالثة على مستوى العراق في الصف السادس العلمي، دفعة ٢٠١٦.في الصور، زملاء وأساتذة ريم ينظمون وقفة حداد على روح الطالبة، تضمنت قراءة سورة الفاتحة من قبل الحاضرين، واستذكار مآثرها وسيرتها الدراسية الحسنة وأخلاقها وطيبتها.