النزاهة تعلن استقدام النائب الأول لمحافظ نينوى

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ وذلك على خلفيَّة إقدامه على ارتكاب ما يخالف واجبات وظیفته.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز، إلى قيام المُتَّهم النائب الأول لمُحافظ نينوى؛ بعدِّه مُخوَّلاً بإدارة مجلس المُحافظة إضافة إلى منصبه، بتعيين أحد الأشخاص في مجلس المحافظة؛ على الرغم من عدم وجود موازنةٍ ماليَّةٍ لعام 2020، فضلاً عن سحب سلفٍ ماليَّةٍ، وتخويله آخرين لتوقيع كتب مجلس المحافظة، خلافاً للقانون".

وأضافت الدائرة إنَّ "أمر الاستقدام، الذي أصدرته محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء بناءً على أحكام المادَّة (331) من قانون العقوبات".



وتنصُّ المادة (331) على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو إحدى ھاتین العقوبتین على كل موظفٍ أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظیفته، أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالھا؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.