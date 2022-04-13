بالصور: ناسا ترصد العاصفة الترابية في بغداد!

في اليوم الأوّل، سماء برتقالية، وغبار متطاير فوق شمال العراق امتد بعدها جنوبًا إلى ما وراء بغداد الأمر الذي أدى إلى انعدام الرؤية، ما استدعى تعليقًا موقتًا للرحلات الجويّة في مطاري النجف وبغداد.

أمّا اللافت فهو اختيار الوكالة لقطة التاسع من نيسان كـ"صورة اليوم" لـ12 نيسان على موقعها الالكتروني.