المرور العامة تحصي عدد ضحايا حوادث السير خلال 24 ساعة

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "تم تسجيل ٣ وفيات و٤ اصابات نتيجة حوادث سير خلال ال ٢٤ ساعة الماضية:١-وقع حادث اصطدام في محافظة نينوى على الطريق العام تلعفر- سنجار- قرب معمل اسمنت سنجار بين المركبتين الأولى(٢٧٦٥٩) بغداد أجره نوع تويوتا باصوالمركبة الثانية(١٥٦١٢) دهوك أجرة نوع تويوتا كورولا بسبب المركبة الأولى عدم استخدام المسار الصحيح وعدم تقدير المسافه، الاصابات( ١) الوفيات( ١).٢- حادث انقلاب في محافظة المثنى قضاء الخضر المركبة المرقمة(٨٤٧٥أ) ذي قار حمل نوع نيسان بسبب السرعة الشديدة والإهمال مما أدى إلى فقدان السيطرة على المركبة ومن ثم انقلابها على الكتف الترابي الاصابات( لايوجد ) الوفيات(٢).٣-وقع حادث اصطدام في محافظة صلاح الدين- قضاء الدور الشارع الرئيسي الذي يربط القضاء مع قضاء تكريت مفرق البوعجيل بين المركبتين الأولى(٩١٣١٧ي) بغداد خصوصي نوع BYD والمركبة الثانية(٣٠٢٧٥٨بغداد فحص مؤقت) نوع دايو برنس، الأسباب: المركبة الأولى ٧٠%لانتقاله إلى الطريق المتقابل دون الانتباه من خلو الطريق من المركبات والمركبة الثانية ٣٠% لعدم الانتباه ، الاصابات (٣) الوفيات لايوجد ".