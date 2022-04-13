الصدر يرفض هدم المساجد: لا تقل خطورة عن هدم المراقد

وقال الصدر في تغريدة عبر تويتر، "ما حدث من ردة فعل شعبية ضد المحسوبين على المذهب المطالبين بهدم المراقد لأمر مستحسن، فهو دفاع عن الدين والمذهب وعشق للمعصومين (سلام الله عليهم) وهي غضبة حق".وأضاف، "لكن عليهم التورع عن هدم المساجد وحرقها وتخريبها فضلاً عن تفجيرها.. والاكتفاء بغلقها ومنع اصحاب الفتنة من إقامة شعائرهم المشبوهة فيها".وأكد الصدر، أن "هدم المساجد لا يقل خطورة عن هدم المراقد"، مردفاً "فحافظوا على مقدساتكم ومساجدكم ودور عبادتكم".