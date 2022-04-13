غدا.. البرلمان يستضيف وزير النفط لمناقشة أزمة الوقود

وقال مكتب النائب الأول لرئيس المجلس في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي يعقد في مجلس النواب، اجتماع مع وزير النفط والكادر المتقدم للوزارة لمناقشة ازمة الوقود، وذلك يوم غد".ومنذ قرابة الشهر، تضرب أزمة وقود العاصمة بغداد ومحافظات أخرى بعد أن أغلقت عدة محطات اهلية أبوابها احتجاجاً على إجراءات الوزارة من ناحية اعتماد النظام العادي بعد أن كانت تستخدم النظام القياسي في التجهيز، فيما لا تزال المحطات الحكومية مفتوحة لتفادي الازمة الحاصلة.ويملك العراق احتياطيات هائلة من النفط، فهو ثاني أكبر مصدّر له في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك+"، بحجم إنتاج يقدر بـ3.5 ملايين برميل في اليوم، ويمثّل النفط 90% من عائداته.