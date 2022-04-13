بالفيديو.. تجار يطالبون بالسماح بدخول اللحوم المستوردة

تنشر السومرية نيوز، مقطع فيديو لعدد من التجار واصحاب محال بيع اللحوم في صلاح الدين طالبوا فيه الجهات ذات العلاقة بالسماح للحوم المستوردة بالدخول من اجل سد النقص الحاصل في الأسواق المحلية.

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