بالصور.. المئات من أهالي كربلاء يطالبون بمحاسبة الصرخي

تنشر السومرية نيوز، صوراً لخروج المئات من أهالي كربلاء للمطالبة بمحاسبة رجل الدين محمود الصرخي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطع فيديو لشخص قالت إنه يتبع لرجل الدين محمود الصرخي، تضمن اساءة للمراقد الدينية.



