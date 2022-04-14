المرور العامة تحصي عدد ضحايا حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية

وقال قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة في بيان ورد لـ السومرية نيوز انه "تم تسجيل وفاة شخصين نتيجة حوادث سير خلال ال ٢٤ ساعة الماضية:واضاف البيان، ان "تفاصيل الحوادث كالاتي:١- وقع حادث اصطدام في محافظة بغداد على الطريق العام بغداد- الراشدية منطقة بوب الشام بين المركبتين الأولى(٦٠٣٠٣٤)أربيل خصوصي نوع كرايسلر والثانية(٢٠١٥٨م) بغداد أجرة نوع سايبا ووقعت المقصرية على كلا الطرفين كون الأول يسير بسرعة شديده وعدم الانتباه والثاني متوقف بمكان ممنوع في نهر الطريق لغرض غسل مركبته.الاصابات لاتوجدالوفيات(١)٢- وقع حادث اصطدام في محافظة صلاح الدين على طريق الدجيل- العباسية- يثرب بالقرب من قاعدة بلد الجوية بين المركبتين الأولى (١٠٨٣)صلاح الدين حمل نوع لوري قلاب والمركبة الثانية(٩٨٥٢)سليمانية حمل نوع بيك آب تويوتا هايلوكس بسبب كلا الطرفين حيث كان صاحب المركبة الأولى مقصرا بنسبة ٢٠% وصاحب المركبة الثانية بنسبة ٨٠%الاصابات لاتوجدالوفيات(١).