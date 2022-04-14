نائب تهدد باستجواب وزير النفط ما لم يتم التأني برفع اسعار زيت الوقود

وقالت الفتلاوي بحسب وثيقة وردت للسومرية نيوز، "وردتنا شكاوى كثيرة حول قرار وزارتكم برفع سعر منتوج زيت الوقود (النفط الاسود) المجهز لشركات القطاع الخاص والعام ودوائر الدولة والمعامل من ضمنها معامل انتاج الاسفلت التي تغطي الحاجة المحلية دون معرفة اسباب هذا القرار، في وقت تزداد فيه اسعار النفط المصدر ودون دراسة نتائجه واثاره على الحاجة المحلية وتبعاته على الاف العاملين في هذه المعامل والشركات في ظل وضع الاقتصادي الصعب".وطالبت الفتلاوي بحسب الوثيقة "وزير النفط بالاطلاع ودراسة القرار بشكل متاني لكونه يمثل عقوبة جماعية للمواطنين في حين تزداد عروض اعطاء النفط المخفض لدول الجوار دون اسباب منطقية او جدوى اقتصادية".وتابعت، "ننتظر الاجابة والاستجابة منكم وبخلافه سنقوم بتوجيه سؤال برلماني او استجواب انطلاقا من دورنا الرقابي واستجابة لمطالب من نمثلهم".