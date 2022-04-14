العامري يطالب بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على اساتذة جامعة بغداد

وقال العامري في بيان ورد للسومرية نيوز، "ندين وبشدة ما تعرض له نخب واساتذة ومنتسبي جامعة بغداد من اهانة وتعدي عليهم من قوات مكافحة الشغب اثناء قيامهم بوقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بحقوقهم بقطع الاراضي السكنية شأنهم شأن اقرانهم في الوزارات الاخرى".وتابع، "وإننا نؤكد أن المطالبة بالحقوق مكفولٌ دستورياً وانه من المعيب حقاً ان تتعرض النخب والكفاءات العلمية الى مثل هذه الاهانات والممارسات التعسفية، لذا نطالب رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيقية بالموضوع ومحاسبة المقصرين اياً كانوا كما نطالب رئيس مجلس الوزراء بالاستجابة لمطالبهم العادلة".وصباح اليوم، أظهرت مقاطع مصورة تعرض اساتذة جامعة بغداد وسط بغداد الى الاعتداء من قبل مكافحة الشغب، وذلك اثناء وقفة احتجاجية نظموها امام الجامعة للمطالبة بحقوقهم في السكن.