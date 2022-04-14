نائب يكشف عن تفاصيل انتهاء ازمة الوقود وتشكيل لجنة لمعالجتها

وقال السعبري في حديث للسومرية نيوز، ان "اجتماعا عقد اليوم داخل قبة البرلمان بحضور وزير النفط لمناقشة قضية ازمة الوقود حيث تم الاتفاق على عدة نقاط لإنهاء الازمة"، مبينا انه "تم تشكيل لجنة تضم وزارة النفط واستاذة من جامعة بغداد ورابطة محطات التعبئة والمدافعين عن حقوق أصحاب المحطات للوصول الى أسباب الحقيقية في المشكلة"، مبينا ان "اساس المشكلة حصلت نتيجة أن تسليم الوقود للمحطات سابقا كان بالنظام القياسي أما اليوم فهو يسلم بالنظام الطبيعي مما خلق لأصحاب المحطات فرق بالكمية نتيجة درجة الحرارة واللزوجة وغيرها من الاسباب المعتمدة ضمن نظام دقيق علمي".واضاف السعبري، ان "أصحاب المحطات اعترضوا على الطريقة الجديدة وقد بين أصحاب المحطات ان ما حصل ليس اضراب منهم بل استنفاذ الكميات الموجودة لديهم واي استلام لحصص إضافية سيتسبب بخسارة لهم ويسبب لهم مشاكل مع الرقابة"، لافتا الى ان "الازمة انتهت تقريبا حيث تعهد اصحاب المحطات والرابطة باعادة افتتاحها خلال ساعات واستلام المنتج لانهاء الازمة الى حين استكمال اللجنة التي ستشكل توصياتها".وتابع ان "المشكلة ان الدعم لهذه المنتجات تسبب بخسارة شركة توزيع المنتجات النفطية والتي حملت المشكلة ورمتها على المحطات وهو خطأ على اعتبار أن الدعم للمنتج ينبغي عدم تحميله للناس واصحاب المحطات والتي تشكل نسبة 80% من كادر التوزيع للوقود"، مشددا على ان "الحكومة كثفت عمل المحطات ورصدت عجلات لتوزيع المنتوج النفطي لكن هذا بمجمله لا يمكنه تغطية النسبة الكبيرة للمحطات الاهلية ما خلق الأزمة بالتالي فإن هنالك ضرورة اعتماد أسلوب تعامل جيد مع رابطة محطات التعبئة بغية خدمة الصالح العام".