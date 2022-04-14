بالصور.. الكوادر التعليمية تحتج على الاعتداءات المتكررة

تنشر السومرية نيوز، صوراً لخروج العشرات من الكوادر التعليمية في ساحة مظفر ببغداد احتجاجاً على الاعتداءات المتكررة التي تطالهم.

وتعرض اساتذة جامعة بغداد، اليوم الخميس، للاعتداء والضرب لمطالبتهم بحقوقهم في السكن. وأدناه صور الاحتجاجات: