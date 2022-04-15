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الكشف عن موعد عملية العد والفرز لانتخابات نقابة الصحفيين
محليات
2022-04-15 | 11:10
357 مشاهدة
أفاد مصدر من داخل نقابة الصحفيين، اليوم الجمعة، باغلاق صناديق الاقتراع الخاصة بانتخابات النقابة.
وقال المصدر للسومرية نيوز، إنه "جرى قبل قليل إغلاق صناديق اقتراع انتخابات نقابة الصحفيين العراقيين"، مبينا ان "عملية العد والفرز ستبدء بعد الافطار".
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