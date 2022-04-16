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مسؤولون وزعماء سياسيون يهنئون مؤيد اللامي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين

محليات

2022-04-16 | 07:37
مسؤولون وزعماء سياسيون يهنئون مؤيد اللامي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين
632 مشاهدة

هنأ عدد من المسؤولين والزعماء السياسيين، اليوم السبت، مؤيد اللامي، بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين في الانتخابات التي جرت يوم أمس الجمعة.

وقال مصدر مطلع، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "اللامي تلقى اتصالات هاتفية من رئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، ورئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، ومسؤولين اخرين لتهنئته بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين".

وهنأ رئيس الجمهورية برهم صالح نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بمناسبة تجديد انتخابه نقيباً للصحفيين. كما هنأ رئيس الجمهورية اعضاء مجلس النقابة الجديد، متمنياً للاسرة الصحفية العراقية النجاح والتألق وترسيخ الكلمة الحرة الصادقة.

بدوره، قال رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في رسالة إلى نقيب الصحفيين المنتخب مؤيد اللامي: "نتقدم بخالص التهاني والتبريكات بمناسبة تجديد انتخابكم لرئاسة نقابة الصحفيين العراقيين، متمنياً لقيادة النقابة وجميع الصحفيين التوفيق في مهامهم الوطنية، من أجل تعزيز وترسيخ النظام الديمقراطي ونقل الحقيقة، بمسؤولية وحرص وأمانة وحياد".


في السياق، هنأ النائب الأول مجلس النواب، حاكم الزاملي، نقيب الصحفيين مؤيد اللامي لفوزه بدورة انتخابية جديدة ، ولأعضاء مجلس النقابة بنيلهم ايضا الثقة في الانتخابات التي جرت يوم امس الجمعة.

واعرب الزاملي في اتصال هاتفي اجراه اليوم، مع اللامي، عن ثقته العالية بكادر النقابة الجديد بأن "يكونوا خير ممثلين عن شريحة الصحفيين العراقيين الذين قدموا التضحيات دفاعًا عن حرية الكلمة والتعبير وحقوق المواطن ونصرة المظلوم وكشف الفساد ، فضلًا عن دورهم الاعلامي و الصحفي في اسناد مساعي تعضيد العملية الديمقراطية في البلاد ونشر الوعي بين المواطنين".
من جانبه، بارك رئيس تحالف عزم، مثنى السامرائي، لمؤيد اللامي، لانتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين.

وقال السامرائي في تغريدة عبر تويتر، "نبارك للإخوة والأخوات في نقابة الصحفيين إنجاز انتخاباتهم، ونهنئ الاخ مؤيد اللامي لتجديد انتخابه نقيبا للصحفيين العراقيين ونائبيه ولأعضاء النقابة واللجان، متمنين لهم التوفيق في مهامهم لدعم الكلمة الحرة وحماية الحريات العامة".

وتابع: "متمنين لهم التوفيق في مهامهم لدعم الكلمة الحرّة وحماية الحريات العامة".
وفي وقت سابق من اليوم، فاز مؤيد اللامي، بانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت يوم أمس الجمعة، بعد حصوله على أعلى الأصوات.

وقال مصدر من النقابة للسومرية نيوز، إن "مؤيد اللامي، فاز بانتخابات نقابة الصحفيين التي جرت يوم أمس الجمعة، بعد حصوله على أعلى الأصوات 1184 صوت".

واضاف ان " خالد جاسم فاز بمنصب النائب الأول بعد حصوله على 740 صوتاً، فيما فاز محمد حنون بمنصب النائب الثاني بعد حصوله على (664) صوتاً".

وتابع، ان "أما الاعضاء الفائزين بمجلس النقابة هم: حسن العبودي 784 صوتا، جبار طراد 632 صوتا، بان القبطان 517، سعد محسن 509، صادق فرج 506، سناء النقاش 466، زهرة الجبوري"، مشيرا الى ان "لجنة المراقبة هم: كاظم تكليف 619، هادي جلو 678 ، هبة حسين 421 ".

وذكر ان "لجنة الانضباط هم: فراس الحمداني 633، رعد المشهداني 437، كريم كلش 306".

يذكر أن اللامي اختير نقيباً عام 2008 بعد وفاة النقيب السابق، شهاب التميمي، متأثراً بجراحه، بعد إصابته في عملية اغتيال تعرض لها. ثم اختير في عام 2011، وعام 2014 و2018 للدورات الثانية والثالثة والرابعة في الانتخابات التي تجري كل ثلاثة أعوام.

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