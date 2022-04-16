بعد فاجعة بابل.. التربية تصدر توجيهاً

وقالت التربية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الدليمي "أرسل برقية تعزية الى الأسرة التعليمية ، بوفاة عدد من معلمي مدرسة الاسراء الابتدائية، أثر الحادث المروري الذي حصل في محافظة بابل".وأشار الدليمي في برقيته، وفق البيان، إلى أن "الملاكات التعليمية لها ادوار جليلة ورائدة في السلك التربوي في محافظة بابل العزيزة وفي كل مدينة وقرية من عراقنا الحبيب وفقدانهم له أثر بالغٌ في نفوسنا "، معبراً عن "خالص تعازيه وعظيم مواساته لأسرهم وذويهم كافة ومشاطرتهم أحزانهم بهذا المصاب الأليم".ودعا وزير التربية الى "اطلاق حملة تثقيفية لزيادة الوعي المجتمعي بإجراءات السلامة والالتزام بقواعد المرور العامة في الطرق الخارجية وتجنب السرعة الشديدة لتفادي الحوادث الخطرة والمميتة ونخص بالذكر ملاكاتنا التعليمية والتربوية للحفاظ على ارواحهم ولأهميتهم في بناء العقل العراقي".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت مديرية المرور العامة ارتفاع حصيلة حادث المحاويل الى 13 حالة وفاة و 4 اصابات بحالة خطرة.