العشرات يتظاهرون ضد سوء الخدمات شرقي بغداد

تظاهر العشرات ضد سوء الخدمات في مدينة الصدر شرقي بغداد.

وقال مصدر مطلع للسومرية نيوز، إن "العشرات من اهالي مدينة الصدر يواصلون تجمعاتهم الاحتجاجية ضد الفساد وتظاهروا ضد سوء الخدمات". وأضاف المصدر أن "المتظاهرين رددوا شعارات عدة".