النزاهة تعلن استقدام المدير العام للمصرف الزراعي التعاوني الأسبق

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "أمر الاستقدام جاء على إثر المُخالفات الحاصلة في المصرف الزراعي التعاوني – فرع النعمانيَّة في مُحافظة واسط، مُبيّنةً أنَّ المُخالفات شملت منح قروضٍ للفلاحين دون ضماناتٍ عقاريَّةٍ أو كفالاتٍ، والاعتماد على تنظيم كمبيالات فقط".وأضاف البيان، أنَّ "أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادَّة (340) من قانون العقوبات".