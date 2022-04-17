بطريقة طريفة.. طفلة عراقية ترقص على انغام "المسحراتي" وتشعل "السوشيال ميديا" (فيديو)

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع مصور لطفلة عراقية ترقص على انغام المسحراتي بطريقة طريفة مما اثارت تفاعل رواد السوشاميديا.

ومن العادات الرمضانية في العراق، ظهور "المسحرجي"، وهو شخصية فلكلورية مشهورة يطلق عليها في بعض الدول "المسحراتي"، كما يسمى في بعض مناطق العراق، بـ"أبو طبل"، نسبة للآلة التي يحملها، وهي "الطبلة" التي يدق عليها وهو يتجول قبل الفجر في الشوارع ليذكّر سكانها بتناول وجبة السحور قبل أن يرفع أذان الفجر.

وكان أهالي بغداد يعتمدون بشكل تام على "المسحرجي" في إيقاظهم ويعتبرونه من أساسيات شهر الصيام، لكن مع التطور وظهور الساعات الحديثة، ضعف دور هذه الشخصية، وكاد يختفي وخصوصا في سنوات الاضطراب الأمني.