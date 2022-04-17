الزاملي: سيتم سحب إجازة العمل من معامل مهربة للنفط

وقال الزاملي في مؤتمر صحفي: "جلسة اليوم كانت لأجل استيضاح محاور مهمة والبرلمان أصبح لديه تصور واضح عن تلك الأزمات"، مضيفاً: "نحن ضد تهريب المنتج العراقي".وأشار إلى أن "المعامل المحلية التي تعمل بالنفط الأسود إذا كانت تعمل بالشكل الصحيح سندعمها، لكن إذا كانت وهمية تهرب النفط، سنقف مع الوزارة لسحب إجازة العمل منها".وتابع قائلاً: "نحن مع الحكومة عندما تقدم مشاريع تخدم البلد والمواطن بشرط أن يطلع البرلمان على المشاريع الاستراتيجية لدعم الإيجابية منها ونقف ضد المشاريع السلبية منها".وفي وقت سابق من اليوم، حذر النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، من تكرار ازمة الوقود، فيما وجه توصية لشرطة الطاقة.وذكر المكتب الاعلامي للزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن الاخير "ترأس اجتماعاً موسعاً مع وزير النفط ، بحضور عدد من النواب، استكمالاً للاستضافة التي جرت يوم الخميس الماضي مع الكادر المتقدم في وزارة النفط".واضاف البيان، أن "الاجتماع يأتي لبحث ازمة الوقود والضمانات المتوفرة بعدم تكرارها، وارتفاع اسعار النفط الاسود، اضافة الى مناقشة حيثيات مشروع الانبوب النفطي الناقل من البصرة الى ميناء العقبة الاردني".