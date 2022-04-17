حريق داخل مستشفى الفلوجة العام.. الدفاع المدني يتدخل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل كرفانات عدد اثنين مع أجهزة تبريد مركزية في مستشفى الفلوجة العام في قضاء الفلوجة التابع الى محافظة الأنبار".واضافت انه "فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت النيران واخمدت الحريق دون تأثر عمل المستشفى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية يذكر ان سبب الحادث كان نتيجة الاهمال بإجراءات السلامة نتيجة تطاير شرارة من احتراق مكب للنفايات قريب من موقع الحادث ".