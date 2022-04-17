بالوثيقة.. شمول فئة جديدة من الموظفين بزيادة الرواتب

وقالت الوزارة بحسب وثيقة حصلت السومرية نيوز على نسخة منها، انه " تقرر شمول الملاكات الهندسية في المستشفيات او مراكز صحية تخصصية بالمخصصات الهندسية البالغة (50%) من الراتب الاسمي استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم (233 لسنة 2008) كونها تعتبر من مواقع العمل".واضافت انه "تقرر شمول العاملين في مركز الوزارة ومراكز الدوائر في حال تكليفهم بمسؤوليات في مواقع العمل والمشاريع خارج المقرات بالمخصصات البالغة (50%) من الراتب الاسمي وفقا للقرار المشار اليه انفا".