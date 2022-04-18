استئناف الانبار تعقد ورشتها الخاصة بتقليل استهلاك الطاقة والتحول الى "الطاقة النظيفة"

اقامت رئاسة استئناف الانبار الاتحادية اول ورشة تعريفية حول الايزو طاقة بعنوان (الطاقة المتجددة للمباني الحكومية) وقد جاءت الورشة بناء على توجيهات مجلس القضاء الاعلى الموقر في التحول الى الطاقة النظيفة المتجددة لتقليل استهلاك الطاقة.







وذكر مجلس القضاء الاعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الورشة التي اقيمت في مقر استئناف الانبار حضرها كل من رئيس محكمة استئناف الانبار الاتحادية القاضي عبدالله محمد عبد واعضاء لجنة ايزو طاقة التابعة لاستئناف الانبار وجميع مدراء الادارة للمحاكم التابعة لاستئناف الانبار".

واضاف انه "تم مناقشة مواضيع عديدة منها المساحات المتوفرة للخلايا الشمسية والتعاون بين جامعة الانبار وبين الاستئناف لعمل كشوفات دقيقية، وكذلك تم التطرق الى اشغال المساحات القابلة للزراعة والتي لم يتم زراعتها لتوفير مساحات خضراء".

واشار الى انه "القيت في الورشة كلمة لرئيس الاستئناف ودراسة موجزة وعرض فني للرؤيا المستقبلية في استخدام الطاقة الشمسية".