اعتبروها إزعاجاً لهم.. مواطنون يطالبون أمين بغداد بالتدخل بشأن أعمال إنشائية

طالب مواطنون في بغداد، أمين العاصمة المعمار علاء معن بالتدخل بشأن وجود أعمال إنشائية ضخمة داخل المناطق السكنية، معتبرين إياها مصدر إزعاج كبير لهم.

وقال هؤلاء في أحاديث لـ السومرية نيوز، "هناك أعمال إنشائية تنفذ داخل المناطق السكنية وتحديداً منطقة المسبح وهذا ما يتسبب بإزعاج كبير وواضح لنا"، مشيرين الى أن "هذه الأعمال تسببت بتعكير حياتنا لاسيما نحن في شهر رمضان المبارك".

ودعا المواطنون أمين بغداد الى "الحد من هذه الأعمال أو تنظيم عملها في أوقات مناسبة"، مؤكدين "ضرورة اعتبار هذه المناطق سكنية وليست تجارية وبالتالي احترام خصوصية سكانها".

وسبق أن نشرت السومرية نيوز، أمس الأحد، مقطع فيديو تناقله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي قالوا فيه إنه لأعمال إنشائية وسط بغداد.

وتضمن الفيديو أعمال دك الركائز الخرسانية لإحدى الشركات، في منطقة المسبح وتحديداً ما يعرف بالسدة.