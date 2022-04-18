النزاهة تحبط محاولة استيلاء على عقار كبير عائد للدولة في البصرة

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن نجاحها في إحباط مُحاولةٍ للاستيلاء على عقارٍ كبيرٍعائدٍ للدولة في مُحافظة البصرة والمُحافظة عليه، مُبيّنةً أنَّ مساحة العقار تبلغ أكثر من (1170) دونماً.

وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، أنَّ "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة الذي قام بالانتقال إلى مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في قضاء المدينة، تمكَّن من ضبط أوليات العقار البالغة مساحته (1173 دونماً و20 اولك و25م2) والعائد لوزارة الماليَّة، مُشيرةً إلى محاولة أشخاصٍ لنقل ملكيَّة حقِّ التصرُّف فيه لمصلحتهم الشخصيَّة، بالرغم من أنَّ حق التصرُّف فيه يعود إلى أحد المواطنين".

وأضافت الدائرة أنَّ "العقار يقع ضمن الرقعة الاستكشافيَّة لحقل غرب القرنة (1) النفطي، وإنَّ هؤلاء الأشخاص حاولوا نقل ملكيَّة التصرُّف في تمام العقار إليهم؛ لغرض الحصول على تعويضٍ "رضائيٍ" كبيرٍ من شركة نفط البصرة".

وأوضحت، أنَّه تمَّ "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة المناسبة".