مدير مكتب رئيس الوزراء يشيد بنجاح انتخابات نقابة الصحفيين

وقال جوحي خلال زيارته للنقابة، ان "نقابة الصحفيين لعبت دورا كبيرا في تعزيز الوعي الثقافي والقيم لدى المواطن العراقي ولها مهام كبيرة تستحق الثناء والتقدير لما تبذله من جهود في تعزيز الممارسة الديمقراطية باسلوب سلس وشفاف من خلال ممارسة الانتخابات التي جرت في الخامس عشر من هذا الشهر".وثمن مدير مكتب رئيس الوزراء، "ما تشهده النقابة من تطورات وانجازات خلال دورات المجلس السابقة والتي ترأسها نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي".