المرور تتراجع عن قرار تظليل المركبات وتصدر توضيحاً

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تنفي القرار الصادر منها حول السماح بتظليل المركبات، بل بالعكس تم الايعاز إلى جميع المديريات التشديد بالإجراءات القانونية بحق المخالفين".وبينت، أن "التعليمات التي صدرت كانت تخص فقط المركبات (المستوردة من المنشأ والتي تحوي على زجاجة مظللة من الخلف فقط بدون لصق او إضافة بحيث لاتؤثرعلى الحالة الأمنية للبلد".وفي وقت سابق من اليوم، قال مدير اعلام المرور العامة العقيد ياس خضير في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "حسب امر وتوجيه مدير المرور العام اللواء طارق الربيعي السماح بالتظليل في الزجاجة الخلفية والمثلث الخلفي للمركبة وعدم المحاسبة عليه بالوقت الحالي كحالة انسانية ولاجواء رمضان".وأضاف ان "المركبات غير المحاسب عليها هي فقط المستوردة الداخلة للعراق ويمنع منعا باتا استخدام الزجاج المظلل في باقي المركبات حتى اشعارا اخر".