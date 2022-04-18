مالية البرلمان تناقش قانون الأمن الغذائي وتؤكد على عدة أمور

وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "اللجنة المالية برئاسة حسن كريم الكعبي وبحضور اعضائها عقدت اليوم الاثنين 18/4/2022 ، اجتماعها لاستكمال مناقشة قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، ومعالجة بعض النصوص الواردة فيه والوصول الى الصيغة النهائية التي ترفع الى المجلس للتصويت عليه".واكدت اللجنة، على "ضرورة وضع الصياغات النهائية لفقرات القانون ، والتأكيد على دفع مستحقات المحافظات المنتجة للنفط من البترودولار وزيادة تخصيص المبالغ اللازمة للرعاية الاجتماعية ، مع متابعة صرفها في اماكنها المحددة ، كذلك تعزيز برامج فرص العمل وحركة المشاريع و ملف البطاقة التموينية، اضافة الى دعم ملفات شراء الطاقة ومستحقات الغاز و الفلاحين والقطاعات الزراعية والصناعية".