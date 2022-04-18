احتراق صهريج وقود في المقدادية

أفاد مصدر أمني، الاثنين، باحتراق صهريج وقود في المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صهريج وقود تعرض للاحتراق والانفجار في منطقة المطار بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة". وأضاف المصدر أن "الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية".