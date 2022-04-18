احتراق صهريج وقود في المقدادية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
20
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
Morning Live
من
11:20 PM
الى
12:30 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
أول تعليق رسمي على العمليات التركية في الأراضي العراقية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
احتراق صهريج وقود في المقدادية
محليات
2022-04-18 | 13:07
294 مشاهدة
أفاد مصدر أمني، الاثنين، باحتراق صهريج وقود في المقدادية بمحافظة ديالى.
وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "صهريج وقود تعرض للاحتراق والانفجار في منطقة المطار بقضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة".
وأضاف المصدر أن "الحريق لم يتسبب بخسائر بشرية".
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
ديالى
حريق
+A
-A
آخر الاخبار
16:57 | 2022-04-18
16:57
سياسة
أول تعليق رسمي على العمليات التركية في الأراضي العراقية
16:39 | 2022-04-18
16:39
سياسة
اجتماع في بغداد يؤكد مواصلة المساعي لايجاد مخرج للازمة
16:34 | 2022-04-18
16:34
أمن
الحشد يعلن قتل "إرهابيين" اثنين غربي الانبار
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
بطريقة طريفة.. طفلة عراقية ترقص على انغام "المسحراتي" وتشعل "السوشيال ميديا" (فيديو)
محليات
47.69%
04:55 | 2022-04-17
بطريقة طريفة.. طفلة عراقية ترقص على انغام "المسحراتي" وتشعل "السوشيال ميديا" (فيديو)
04:55 | 2022-04-17
بالوثيقة.. شمول فئة جديدة من الموظفين بزيادة الرواتب
محليات
23.34%
08:54 | 2022-04-17
بالوثيقة.. شمول فئة جديدة من الموظفين بزيادة الرواتب
08:54 | 2022-04-17
المرور تتراجع عن قرار تظليل المركبات وتصدر توضيحاً
محليات
16.36%
09:52 | 2022-04-18
المرور تتراجع عن قرار تظليل المركبات وتصدر توضيحاً
09:52 | 2022-04-18
بـ"التواثي والسكاكين".. اصابة 12 شخصاً بمشاجرة في تكريت (فيديو)
أمن
12.62%
01:58 | 2022-04-18
بـ"التواثي والسكاكين".. اصابة 12 شخصاً بمشاجرة في تكريت (فيديو)
01:58 | 2022-04-18
المزيد
محليات
اعتقال 14 متهماً بزيادة الأسعار في ثلاث محافظات
اعتقال 14 متهماً بزيادة الأسعار في ثلاث محافظات
مالية البرلمان تناقش قانون الأمن الغذائي وتؤكد على عدة أمور
11:01 | 2022-04-18
وفاة منتسب بالدفاع في ظروف غامضة داخل فندق ببغداد
10:54 | 2022-04-18
المرور تتراجع عن قرار تظليل المركبات وتصدر توضيحاً
09:52 | 2022-04-18
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
كيف ترى أسعار المواد الغذائية قبل بداية شهر رمضان المبارك؟
مرتفعة جدا
مرتفعة جدا
مناسبة
مناسبة
منخفضة
منخفضة
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.