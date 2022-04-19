الرشيد يطلق سلفة جديدة لثلاث فئات

أعلن مصرف الرشيد، اليوم الثلاثاء، إطلاق وجبة جديدة من السلف لموظفي دوائر الدولة والعقود ومنتسبي القوات الامنية.



وذكر إعلام المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "تم إطلاق وجبة جديدة لسلف موظفي دوائر الدولة ومنتسبي الدفاع والداخلية والبالغة عشرة ملايين دينار، وخمسة ملايين دينار لموظفي العقود".



ودعا المصرف، "كافة المستفيدين ممن ستصلهم رسائل نصية بمبلغ السلفة إلى مراجعة فروع المصرف او منافذ الدفع الالكتروني لاستلامها"، مؤكداً أن "التقديم على السلف يكون الكترونيا لحاملي بطاقة (نخيل) ولا يوجد وسيط بين المصرف والزبون".