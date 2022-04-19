أمين بغداد يوجه بزيادة زخم العمل بمشاريع تطوير مدينة الصدر (صور)

السومرية نيوز/ بغداد



وجه امين بغداد المعمار علاء معن خلال جولة ميدانية مسائية له للاطلاع على مشاريع اعمار مدينة الصدر بزيادة زخم العمل، مبيناً انجاز اكثر من (١٥) مشروعاً .

وذكرت الامانة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد تابع في جولة مسائية الاعمال الجارية بشارع الفلاح المرحلة الثانية بطول ١٢٥٠ متراً والذي يتضمن اعمال مد الارصفة ورصفها بحجر المقرنص وتنفيذ تخصرات وقوف السيارات والاكساء والتأثيث والتخطيط بالعلامات المرورية ، كما ثمن التعاون المثمر لوزارة الكهرباء بعد انجازهم اعمال الانارة ".

واضاف ان "امين بغداد وجه بتنظيم وصبغ واجهات الابنية في شارع الفلاح وازالة جميع المشوهات والتجاوزات"، مشيراً الى ان "اعمال تطوير الشارع تترافق مع اعمال تطوير قطاعات مدينة الصدر اذ ان هناك (١٥) قطاعاً في طور الانجاز بالكامل الى جانب (٣٣) قطاعاً أخرى في طور الاحالة ضمن حملة تضم ٦٠ مشروعاً بمدينة الصدر تم انجاز نصفها ".



واشار البيان الى، ان "مدينة الصدر احدى البوابات الرئيسة للتطوير ضمن رؤية نهضة بغداد والعمل مستمر للارتقاء بواقعها اذ تشهد هذه المدينة ثورة عمرانية كما هو الحال لباقي مناطق العاصمة ".



وبحسب البيان، التقى امين بغداد عدداً من الاهالي الذين رحبوا بجهود الاعمار، مثمناً تعاون المواطنين بمدينة الصدر وتفاعلهم مع اعمال التطوير ، كما وجه بشمول احدى المحلات بتنفيذ شبكة ماء جديدة لها بعد معاناة لاربعين عاماً لعدم وجود شبكة ماء".





