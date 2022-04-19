عمليات بغداد تقرر فتح شارع الكرادة وسط العاصمة

وقال قائد عمليات بغداد الفريق الركن أحمد سليم للوكالة الرسمية، إن "القطعات الأمنية في العاصمة بغداد تقوم بواجبها، ولا يوجد انذار (ج)".وبشأن غلق الشارع الرئيسي لمنطقة الكرادة داخل، أكد قائد العمليات: "أجريت برفقة وفد أمني جولة في منطقة الكرادة أمس واستمعت الى أصحاب المحال التجارية الذين أكدوا أنهم تضرروا من هذا القطع"، مبيناً أن "هذا القطع جاء بسبب كثرة المتبضعين ،ولوجود تهديد حقيقي للمنطقة".واضاف: "للتخفيف عن كاهل أصحاب المحال في هذه المنطقة اتخذنا إجراء سيتم تطبيقه اليوم والذي يتضمن فتح الشارع الرئيسي للمنطقة مع وضع عجلات التفتيش (السونار)، في المداخل، إحداها من جهة ساحة كهرمانة ،والأخرى من جهة منطقة سبع قصور، التي ستقوم بتفتيش العجلات لتكون هناك انسيابية بحركة السير".