بشرى سارة لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير العمل والشؤون الاجتماعية وكالة القاضي سالار عبدالستار أعلن اطلاق المنحة الحكومية البالغة (100) ألف دينار لمستفيدي هيئة الحماية الاجتماعية وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بتخصيص منحة مالية كبدل (غلاء معيشة)".ودعا الوزير، المستفيدين من إعانات الحماية الاجتماعية في بغداد والمحافظات إلى "مراجعة منافذ توزيع الصرف الإلكتروني لاستلام المنحة المالية".