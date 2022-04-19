اعتقال خمسة مطلوبين بتهمة المخدرات في الديوانية

اعلنت شرطة الديوانية، الثلاثاء، عن اعتقال خمسة مطلوبين بتهمة تجارة المخدرات.

وقالت الشرطة في بيان، إن "قوة من قسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت عملية نوعية شارك فيها عدد من الضباط والمنتسبين وبعد جمع المعلومات من قبل المصادر السرية الخاصة تمكنت من القاء القبض على 5 مطلوبين بتجارة المواد المخدرة من سكنة الديوانية والنجف الاشرف والسماوة وحسب مذكرات أوامر القاء القبض الصادرة من القضاء".

وأضافت أنه "تم وعلى الفور التحقيق معهم بعد أن تم توقيفهم من قبل قاضي التحقيق تمهيدا لإحالتهم إلى المحكمة المختصة حتى ينالوا جزائهم العادل".