النزاهة: (65) أمر قبض واستقدام بحق ذوي الدرجات العليا خلال شهر آذار

السومرية نيوز/ بغداد

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاربعاء، عن مجمل أوامر القبض والاستقدام الصادرة والمُنفَّذة بحقِّ كبار المسؤولين وذوي الدرجات العليا خلال شهر آذارالماضي.



دائرة التحقيقات في الهيئة أشارت في بيان ورد للسومرية نيوز إلى أنَّ الجهات القضائيَّـة أصدرت (65) أمر قبضٍ واستقدامٍ على خلفيَّة قضايا حققت فيها مُديريَّات ومكاتب تحقيق الهيئة في بغداد والمُحافظات وأحالتها إلى القضاء"، مُوضحةً أنَّ "من بين تلك الأوامر التي صدرت بحقِّ كبار المسؤولين من ذوي الدرجات العليا للمُدَّة من(1-31/3/2022)، (13) أمر قبضٍ، و(52) أمر استقدامٍ".

الدائرة أضافت إنَّ "الأوامر شملت عضو مجلس نوَّابٍ (حالياً)، و(7) أعضاء مجلس نوَّاب سابقين، ووزيرين سابقين وآخرين أسبقين، إضافةً إلى وكيل وزيرٍ حاليٍّ ووكيلي وزير أسبقين".

وأوضحت أنَّ "أوامر القبض والاستقدام صدرت بحق مُحافظٍ حاليٍّ و(11) مُحافظاً سابقاً، كما شملت الأوامر(13) مديراً عاماً حالياً، و(8)سابقين و(5) مُديرين عامين أسبقين، فضلاً عن (8) أعضاء في مجالس المحافظات".