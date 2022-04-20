بعضهم لقى حتفه.. أطفال في النجف يستعينون بالقوارب للوصول إلى مدارسهم! (فيديو)

وتظهر المقاطع المصورة، أطفال الناحية المذكورة، وهم يستعينون بالقوارب النهرية للعبور إلى الجهة الأخرى التي يوجد فيها المدرسة، بسبب عدم وجود مدرسة في منطقتهم.ويقول الرجل الذي ظهر في المقطع المصور: "نحن في سنة 2022، وما زال اكثر من 300 طالب يستعينون بالقوارب في ناحية الحرية بمحافظة النجف للعبور إلى الجهة الأخرى للوصول الى مدراسهم".وأضاف، أن "عبور الأطفال بالقوارب، تسبب بمصرع العديد منهم"، مخاطباً الجهات المعنية لإنقاذهم من "المأساة التي يعيشونها".