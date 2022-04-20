حديث جديد من التعليم بشأن معادلة الشهادات

وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن "وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، استقبل، رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان ونائب رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية حسن اللقيس والوفد المرافق له بحضور مدير عام دائرة البعثات والعلاقات الثقافية".وأوضح وزير التعليم، وفق البيان، أن "مسار الجامعات في العالم يمضي باتجاه مراجعة المؤشرات التي أنتجتها ظروف الجائحة ورفع مستوى الدقة المعيارية في الاستجابة لمتطلبات التعامل مع المدخلات".وأضاف، أن "وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ودوائرها المختصة منفتحة على الجامعات في المنطقة العربية والإقليمية على وفق المعايير العلمية والأكاديمية الثابتة التي تمثل أساسا مشتركا للتعاون في مجالات العمل الأكاديمي، مشيراً الى استعداد الجامعات العراقية لتقديم عدد من المنح الدراسية للطلبة العرب والأجانب".بدوره، أعرب رئيس الجامعة الإسلامية في لبنان، عن "سعادته بهذا اللقاء الذي تضمن خارطة طريق متكاملة لتحديد الإجراءات المطلوبة في بيئة التعاون بين الجانبين".