الكشف عن نتائج الاجتماع البرلماني مع وزير الكهرباء

وقال مكتب الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن الأخير "ترأس جلسة موسعة لاستضافة عادل كريم وزير الكهرباء ، والكادر المتقدم في الوزارة، وبحضور نائب رئيس المجلس شاخوان عبد الله ، وعدد من النواب، لبحث سبل تجاوز أزمة الطاقة الكهربائية و الوقوف على استعدادات الوزارة لفصل الصيف المقبل".وأكد الزاملي، ان "سوء الادارات السابقة لوزارة الكهرباء كانت لا زالت تمثل العقبة الاساس امام توفير الطاقة الكهربائية للمواطنين وتصحيح المسارات الخاطئة ، داعيا الى تكامل الادوار بين الجهات المعنية ورفع مستوى التنسيق بين وزارات الكهرباء والنفط والمالية لايجاد الحلول العاجلة و المناسبة لأزمة الطاقة".وطالب النائب الأول، وفق البيان، "بوضع خطة عملية عاجلة لوضع الحلول السريعة لمشاكل المنظومة الكهربائية، بينها دعم وتأهيل قطاع التوزيع وصيانة الشبكات، وفك الاختناقات بما يضمن زيادة عدد ساعات تجهيز الطاقة خلال هذا الصيف، داعيا الجهات المعنية لتفعيل غرفة العمليات المشتركة المعنية بحماية ابراج الطاقة من التخريب".وشدد الزاملي، على "ضرورة تقديم برنامج متكامل لمعالجة أزمة الكهرباء بشكل نهائي، والابتعاد عن الحلول الوقتية، معرباً عن حرص مجلس النواب لتقديم كل ما تحتاجه الوزارة لتخفيف الأزمة لاسيما في هذه المرحلة".بدوره، طرح وزير الكهرباء، "ابرز التحديات التي تواجه عمل الوزارة ، والخطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل، والاجراءات المتبعة لتنفيذها بما يسهم في زيادة الانتاج خلال هذا العام و السنوات المقبلة ، كما جرى الحديث مع النواب عن المعالجات المطلوبة لحل أزمة الكهرباء بما يخفف عن كاهل المواطن العراقي".