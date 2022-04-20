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امين العاصمة يصدر توجيهات جديدة ضمن رؤية نهضة بغداد

محليات

2022-04-20 | 10:11
امين العاصمة يصدر توجيهات جديدة ضمن رؤية نهضة بغداد
2,804 مشاهدة

اصدر امين بغداد علاء معن، اليوم الاربعاء، توجيهات بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية للارتقاء بواقع مناطق بوب الشام والثعالبة والكريعات ضمن رؤية نهضة بغداد.

وقالت امانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "امين بغداد وجه بتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية للارتقاء بالواقع الخدمي لمناطق بوب الشام والثعالبة والكريعات ضمن رؤية نهضة بغداد ".

واضاف ان "ذلك جاء خلال جولة ميدانية مسائية له بحضور عضو مجلس النواب (علي الساعدي) التقى خلالها عدداً من وجهاء وشيوخ تلك المناطق واستمع لمتطلباتهم الخدمية ، موجهاً بمتابعة تنفيذها بشكل عاجل ".

ونقل البيان عن امين بغداد قوله "اطلعنا في جولة مسائية على واقع منطقة بوب الشام لمتابعة تقديم الخدمات ومعالجة متطلبات البنى التحتية وتنفيذ مشاريع جديدة ضمن رؤية نهضة بغداد ومنها مد ساقية لتصريف مياه الامطار لاربعة ازقة ضمن محلة ٣٦١ واكساء طبقة نهائية للمحلة في شهر ايار المقبل واعداد جدول زمني لتنفيذ مشاريع جديدة للبنى التحتية ".

واضاف ان "التعاون كان رائعاً من قبل الاهالي ووجهاء وشيوخ المنطقة واتفقنا على ازالة جميع التجاوزات طوعياً ومساعدة القسم البلدي في الحفاظ على النظافة ووجهنا بتوفير جميع المستلزمات الخاصة بالنظافة من حاويات وآليات جمع النفايات لاظهار المنطقة بالشكل اللائق ".

وتابع البيان ان "امين بغداد وجه ايضاً بجرد جميع الساحات المفتوحة لتحويلها لمناطق خضراء بالتعاون مع أهالي المنطقة ".

واوضح ان "امين بغداد على اطلع واقع منطقة الثعالبة ضمن محلة ٣٦٥ ووجه باجراء كشف موقعي للمحلة الاسبوع المقبل لاستلام شبكة المجاري كواقع حال ومن ثم ادراج الشوارع المكتملة الخدمات التحتية ضمن خطة الاكساء والتطوير ".

واشار البيان الى ان " امين بغداد اطلع ايضاً على الواقع الخدمي لمنطقة الكريعات كما التقى عدداً من الاهالي ووجه بادراج محلتي ٣٣٢ و٣٣٤ ضمن مشروع نهضة بغداد للمباشرة بتطويرها واكسائها وكذلك المباشرة بتنفيذ شبكة مجاري جديدة لمحلة ٣٣٦ ".

وتابع ان " امين بغداد وجه ايضاً بتطوير ضفاف نهر دجلة ضمن منطقة الكريعات ليكون مشابه لكورنيش الكرخ وزقاق المتنبي لتحويلها لمركز مضيء يتلائم والمشهد الحضري لمدينة بغداد التي تعمل الامانة على اعادتها لشكلها اللائق ضمن رؤية نهضة بغداد ".
 
 
 
 
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