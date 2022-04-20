بالصور.. بلدية كربلاء تباشر بحملة لرفع التجاوزات في مركز المدينة

باشرت بلدية محافظة كربلاء، اليوم الاربعاء، بحملة رفع التجاوزات في مركز المدينة من استيلاء بعض المتجاوزين على الارصفة.

وافاد مصدر محلي لـ السومرية نيوز، ان "بلدية المحافظة باشرت بحملة لرفع التجاوزات عن الارصفة في مركز المدينة".