نائب: ديالى تعيش كابوساً اسمه قلة المياه

اعتبر النائب عن تحالف الفتح همام التميمي، الأربعاء، أن محافظة ديالى تعيش كابوساً اسمه قلة المياه، مشيراً الى أن ما وصفه "الفشل" موجود في وزارة الموارد المائية.



وقال التميمي خلال حديثه لبرنامج "عشرين" الذي تبثه السومرية الفضائية، إن "كل أزمة سياسية يكون هناك ضغط على ديالى"، مؤكداً أن "ديالى لم تطهر بالكامل هناك جيوب وصعب أن تمسك القطعات الأمنية داخل الجبال والأعداد الموجودة ليس لديها إمكانية بمسك الأرض بالكامل".

الى ذلك، كشف التميمي أن "الاطلاقات من سد دربندخان بنسبة قليلة وضائعاتها كثيرة"، معتبراً أن "محافظة ديالى تعيش كابوساً اسمه قلة المياه".

وأضاف "كان لدينا في 2019 مياه وهددت بالفيضان لكن عدم استغلالها من قبل الحكومة المركزية بددت هذه"، مشيراً الى أن "الفشل موجود في وزارة الموارد المائية".