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بالصور.. إحياء ليلة القدر وجرح الإمام في النجف
محليات
2022-04-20 | 16:38
3,009 مشاهدة
تنشر السومرية نيوز، صوراً لإحياء مراسم ليلة القدر وجرح الإمام علي (عليه السلام) في النجف.
وجرت تلك المراسم في مسجد الكوفة ومرقد مسلم بن عقيل.
وادناه الصور:
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