بالصور.. إحياء ليلة القدر وجرح الإمام في النجف

تنشر السومرية نيوز، صوراً لإحياء مراسم ليلة القدر وجرح الإمام علي (عليه السلام) في النجف.

وجرت تلك المراسم في مسجد الكوفة ومرقد مسلم بن عقيل. وادناه الصور: