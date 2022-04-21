البصرة.. السجن ست سنوات بحق مدان هدد فتاة بنشر صورها على مواقع التواصل

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات البصرة، أصدرت حكما بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان عن جريمة تهديد (فتاة) بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي ومن ثم ابتزازها بدفع مبالغ مالية له".وأضاف البيان، أن "المدان تسلم مبلغاً مقداره سبعة ملايين واربعمائة وخمسين الف دينار مقابل عدم نشر صورها في وسائل التواصل الاجتماعي".وأضاف أن "الحكم بحق المدان يأتي استنادا لاحكام المادة 430/ 1 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل".