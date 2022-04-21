استدرجوه لشراء سيارة.. الإعدام شنقاً حتى الموت لأربعة مجرمين قتلوا ضابطاً بالنجف

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنايات النجف أصدرت احكاما بحق اربعة مجرمين بالاعدام شنقا حتى الموت عن جريمة قتل (ضابط) بعد استدراجه من محافظة ذي قار إلى محافظة النجف الاشرف".وأضاف البيان، أن "(المجنى عليه) كان يروم شراء سيارة من (الجناة)، وبعد صوله إلى قضاء الكوفة، قاموا بإطلاق النار عليه وسرقة المبالغ النقدية التي يحملها مع مسدسه الشخصي".ولفت إلى أن "الأحكام بحق المجرمين الأربعة تأتي استنادا لاحكام المادة 406 /1/ أ وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 من قانون العقوبات".