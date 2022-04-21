القضاء: الحبس الشديد لسنتين بحق أحد أتباع "المتهم الهارب" محمود الصرخي

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "محكمة جنح العمارة أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة (سنتين) بحق احد اتباع المتهم الهارب (محمود الصرخي)، عن جريمة الاعتداء على المعتقدات والتحقير بشعائر مكفولة دستوريا وقانونيا عن طريق (خطبة الجمعة) في احد المساجد في محافظة ميسان".وأضاف البيان، أن "المدان كان يعتدي في (خطبة الجمعة) وبطريقة علنية على معتقدات الطوائف الدينية، فضلا عن ترويج افكار المتهم (محمود الصرخي) التي يعتدي فيها على المعتقدات والتحقير بالشعائر".وأشار إلى أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لأحكام المادة (372 /1) من قانون العقوبات".