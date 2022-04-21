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يواجهون السجن 7 سنوات.. لصوص يراقبون الصيرفات ليسرقوا زبائنها

محليات

2022-04-21 | 06:01
يواجهون السجن 7 سنوات.. لصوص يراقبون الصيرفات ليسرقوا زبائنها
1,479 مشاهدة

السومرية نيوز – صلاح الدين

أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، ثلاثة أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات بحق مجرمين عن سرقة مبلغ سبعة وثلاثين الف دولار أميركي من سيارة المشتكي (ولاء) بعد كسر زجاج سيارته وسرقة المسدس العائد له في قضاء تكريت.

وتأتي هذه الأحكام استنادا لأحكام المادة 444 / رابعا وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969.
 
وتتلخص هذه العملية والتي كان ضحيتها احد المواطنين والذي تحدث قائلا: "كنت بمدينة تكريت صباحا واثناء التوجه إلى شارع الأربعين بسيارتي لسحب مبلغ مالي مقداره أربعون الف دولار من منفذ النخيل بعد وضعه في كيس تحت مقعد سيارته، ومن ثم التوجه إلى احد محلات التجهيزات الطبية قرب المصرف الزراعي لغرض شراء بعض الاجهزة الطبية، واثناء عودته لسيارته شاهد زجاج الباب الايمن مكسورا وعند تفقد المبلغ تبين تعرضه للسرقة مع مسدس نوع طارق عائد له"، بحسب صحفية مجلس القضاء الاعلى.
 
رصد المجرمين عن طريق الكاميرا
المشتكي قال إنه "توجه بعد ذلك لأحد المحال المجاورة لسيارته لمشاهدة عملية السرقة عن طريق الكاميرا، شاهد فيها سيارة تقف بالقرب من سيارته وبداخلها شخصان مع سيارة أخرى في الشارع المقابل نوع النترا بيضاء اللون تراقب هذه العملية"، لافتا إلى أنه من "خلال الكاميرا تم رصد ثلاثة اشخاص كانوا بالقرب من سيارته قام أحدهم بكسر زجاج السيارة والدخول عن طريق النافذة والتي تم فيها سرقة المبلغ المالي والسلاح الشخصي العائد له".
 
وأضاف أنه "قام بالاتصال بمكتب اجرام تكريت واخبرهم بالحادث حيث حضروا إلى محل الحادث وقاموا باتخاذ الإجراءات التحقيقية وإخبار السيطرات الخارجية وبإشراف مباشر من قبل قاضي محكمة تحقيق تكريت والجهات الامنية القي القبض على المجرمين عند سيطرة الشيخ ابراهيم في قضاء الدجيل مع ضبط المواد المسروقة التي بحوزتهم وبينوا خلال اعترافاتهم بأنهم كانوا في دار احد المجرمين في كركوك وعند الصباح توجهوا لمدينة تكريت في سيارتين، الأولى نوع سنتافي والثانية نوع النترا وتناولوا وجبة الفطور في أحد مطاعم تكريت بشارع الأربعين قرب احدى الصيرفات، وشاهدوا شخصا يخرج من الصيرفة وبيده كيس فيه مبالغ مالية بعد وضعه داخل سيارته حيث اتفقوا على سرقة ذلك المبلغ وقاموا بمتابعته وعند توقفه قرب احدى المكتبات والنزول من السيارة قاموا بكسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ والتوجه الى السيارة نوع النترا التي يستقلونها، بينما تواجد احدهم داخل المكتبة لغرض التمويه وعند هروبهم خارج المدينة واثناء وصولهم الى سيطرة الشيخ إبراهيم القي القبض عليهم وبحوزتهم المواد المسروقة وتسليمهم إلى مكتب مكافحة إجرام تكريت".
 
من جانبها، محكمة التحقيق وجدت الادلة المتحصلة كافية لإدانتهم حيث تعززت بمحضر ضبط المواد المسروقة وبالكشف والمخطط لمحل الحادث وبمحضر تفريغ قرص الكاميرات والصور الفوتوغرافية التي يظهر فيها المجرمون وهم يسرقون المبلغ المالي، ولما تقدم فان الأدلة المتحصلة كافية لتجريمهم، فيما تمت إحالتهم إلى محكمة جنايات صلاح الدين لإجراء محاكمتهم وفي اليوم المعين للمحاكمة تشكلت المحكمة واحضروا وبوشر بالمحاكمة الوجاهية العلنية أصدرت فيها ثلاثة أحكام بالسجن لمدة سبع سنوات بحق هؤلاء المجرمين استنادا لأحكام المادة 444 / رابعا وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48و49 من قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969".

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