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في "بوكا".. القضاء يروي تفاصيل قيام إرهابي بقطع لسان وقلع عيني سجين معه

محليات

2022-04-21 | 06:47
في "بوكا".. القضاء يروي تفاصيل قيام إرهابي بقطع لسان وقلع عيني سجين معه
1,938 مشاهدة

السومرية نيوز- بغداد

أوضحت صحيفة القضاء الأعلى، تفاصيل جريمة قطع لسان وقلع عيني أحد السجناء، من قبل إرهابي كان يعمل في إحدى الدوائر القمعية التابعة للنظام البائد، وانضم بعدها إلى صفوف عصابات داعش الإرهابية.

وذكرت الصحيفة في عددها الشهري، أن "الحكاية تبدأ بانضمام الإرهابي باسم (اسم مستعار) وهو أحد العاملين في إحدى الدوائر القمعية التابعة للنظام المباد إلى صفوف تنظيم القاعدة الإرهابي بهدف إثارة الرعب وزعزعة أمن البلاد".

وأضافت، أن "وقائع هذه القضية تتلخص بتقديم المشتكي (س) شكوى لدى محكمة التحقيق المركزية مدعياً فيها بأنه أثناء وجوده في معسكر بوكا الخاص بالمعتقلين في ناحية أم قصر وتحديداً في تشرين الأول من عام 2007 حضر له المدعو (د) وطلب منه الجلوس معه في الخيمة حيث دخل عليه أشخاص ملثمون لم يستطع تمييز شكلهم وقاموا بمسك يديه من الخلف وغلق فمه وقام المدعــو (باسم) بقلع كلتي عينيه وقطع لسانه وقاموا برميه على الأرض وضربه على يديه ورجليه بأوتاد الخيمة لدرجة أنه لم يستطع النهوض بعدها فقاموا بوضعه ببطانية والمناداة بأن هناك مريضا بغية إيصاله إلى مدخل الخيمة وأنه وجد شخصين يتكلمون اللغة الانكليزية ولا يعرف ما يقولون حيث تبين له لاحقاً بأنه قد تم معالجته من قبل القوات متعددة الجنسيات وطلب الشكوى ضدهم بما فيهم المدعو (د)".

وأشارت إلى أن "أقوال الشاهد (ج) في دور التحقيق والمحاكمة دونت، وأفاد بأنه في تشرين الأول من عام 2007 وتحديداً في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك سمع صراخاً داخل خيمة المأكولات وشاهد أشخاصاً يخرجون منها حيث تعرف على أحدهم وهـــو المتــهم (باسم) وهو المسؤول عن قدوم المعتقلين إلى الكمب الذي يقوم بدوره بتوزيعهم على الخيم ولديه أشخاص يقومون بنقل المعلومات اليه عن المعتقلين ويعملون تحت أمرته وذكر أنهم قاموا بضرب المجني عليه (س) و من خلال الصور تعرف على المتهم الأخـــــر المدعـو (ص) الذي قام بدوره بتهديده في المعتقل".

وتابعت: "ولدى تدوين إفادة الشاهد (ن) ذكرَ أنه في اليوم الأول من عيد الفطر المبارك وبحدود الساعة التاسعة وخمس وأربعين دقيقة، سمع شخصين استطاع تشخيصهم من خلال الصور كان أحدهم هو المتهم (ط) يقولون عبارة ( اليوم نشيل واحد من الخيمة) وأنهم سيقومون بضرب شخص داخل خيمته فجلست في الخيمة المقابلة لخيمة المجني عليه وعلمت لاحقــاً أن أسمه (س) وكان مستلقياً داخل خيمته وبعد ساعة سمعت صوت صراخه حيث دخل عليه (15) شخصا وقاموا بتقيده وإخراجه من خيمته وإدخاله في خيمة المأكولات وقاموا بضربه بأوتاد الخيمة وكانوا يحملون مخارز فقام المتهم (باسم) بقلع عينيه وقطع لسانه بواسطة موس كان يحمله، ثم تركوه وهربوا جميعهاً وبعد ربع ساعة عادوا وقام أربعة أشخاص منهم بحمله وادعوا بأنه مريض وسلموه إلى القوات المتعددة الجنسيات لغرض إسعافه وانه استطاع تشخيصهم من خلال الصور وتعرف علــى المتهم ( باسم ) وهو أمير في تنظيم القاعدة وهو متهم خطير ارتكب العديد من جرائم القتل في المعتقل وهو اختصاص قلع العيون وهو من قام بقلع عيون المجني عليه".

وأوضحت، أن "أقوال المتهم ( ط ) دونت أمام محكمة التحقيق، واعترف صراحة بالاشتراك بالجريمة مع المتهمين الآخرين وأفاد انه يعرف المتهم ( باسم ) وهو معه في نفس الخيمة وأنه محكوم بالسجن المؤبد، وأن لا علم لدي بالحادث وقد علمت به في صباح اليوم التالي بأنه قد تم الاعتداء على المشتكي ( س ) مــن قبــــل المتهم ( باسم) وذلك لأمور طائفية بينهما فقام بقطع لسانه بواسطة اله حادة واقتلاع عينيه وضربه بالاشتراك مع متهمين آخرين بوتد الخيمة مما تسبب له بجروح عديدة بإنحاء مختلفة من جسمه".

وأظهرت وقائع الدعوى بان "الأدلة المحصلة في القضية تتمثل بإفادة المشتكي (س) التي تعززت وتأكدت بأقوال الشهود كل من (ج) و(ن) كما تعززت بالتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليه والتي أشارت إلى فقدانه كلتا عينيه بدرجة عجز 100% كما تعززت الشهادات بالصور الفوتوغرافية للمتهمين التي اثبت بها أنه من ضمن الأشخاص الذين شاركوا بالاعتداء على المشتكي وضربه".

وجدت المحكمة أن "الأدلة المتحصلة بالدعوى كافية ومقنعة لتجريم المتهم ( ط ) بما وجه إليه من اتهام كونها جاءت متساندة مع بعضها وقد تعززت باعتراف المتهم الضمني والمسئول في دور التحقيق الابتدائي والمحاكمة كما أيدتها التقارير الطبية للمجني عليه قررت المحكمة تجريمه بموجبها وتحديد عقوبته بمقتضاها"، وفق صحيفة القضاء.

وحكمت المحكمة على المجرم (ط) بالسجن لمدة خمس عشرة سنة عن التهمة المسندة إليه استنادا لأحكام المادة الثانية / 1و المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المواد 47/48/49 من قانون العقوبات المتضمنة قيامه بالاشتراك مع المتهمين الآخرين المفرقة قضاياهم بضرب المشتكي (س) أثناء وجوده في سجن بوكا على أماكن مختلفة بجسمه وبدوافع إرهابية وقطع لسانه وقلع كلتا عينيه مما تسبب له بعجز بنسبة 100% واستدلالاً بالمادة 132/1 من قانون العقوبات وصدر القرار وجاهاً بالأكثرية قابلاً للتمييز والتميز الو جوبي استنادا لأحكام المادة 182/أ من الأصول الجزائية وأفهم علنا.
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