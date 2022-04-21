بعد كثرة الحوادث المرورية.. التربية تتخذ اجراءً يخص طلاب المدراس

السومرية نيوز – بابل



عقدت وزارة التربية، اليوم الخميس، بالتعاون مع مديرية مرور محافظة بابل، حملة توعوية شملت عدد من مدارس المحافظة، لتعريف الطلبة بقواعد السلامة العامة وتجنب الحوادث المرورية.



وقالت وزارة التربية في بيان ورد للسومرية نيوز، "نسعى الى غرس الثقافة المرورية لدى طلاب المدارس حرصاً على حياتهم وسلامتهم والحد من الإصابة بالحوادث المرورية".

وفي السياق نفسه، قال مدير قسم الاعلام في المرور العام، العميد ازهر عبد الله، ان "السلامة المرورية مسؤولية تشاركية"، مشدداً على "أهمية التربية المرورية والتعاون مع الجهات التربوية والمجتمع المحلي لغرس المفاهيم الصحيحة، وتكوين الوعي المروري لدى الطلبة مما يساهم في التخفيف من مخاطر حوادث السير".

وتضمنت الحملة شرح قواعد السلامة العامة والطرق السليمة لركوب الباص، فضلاً عن امور مهمة أخرى جاءت في سياق الحفاظ على أبنائنا في داخل المدارس وخارجها .